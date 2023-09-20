تفاصيل انفجار عين سيدة بسبب حفل زفاف.. وطعن سودانية في عابدين بالقاهرة

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة إصابة سيدة بانفجار بالعين خلال مشاهدتها حفل زفاف.

إصابة سيدة خلال حفل زفاف بالمعادي

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة التي انتقلت لسؤالها أنه حال تواجدها بشرفة الشقة سكنها شاهدت حفل زفاف أمام العقارولكنها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية في الحفل أصابت إحدها عينها ووجها.

كانت ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكب واقعة إصابة سيدة نتيجة لهوه بالألعاب النارية خلال حفل زفاف بالقاهرة وضبط أخر لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية.



وتبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدة "مصابة بانفجار بالعين اليسرى وكسر بعظام الوجه بالجانب الأيسر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب، كما تم تحديد مصدر تحصله على تلك الألعاب النارية من مالك محل ألعاب- كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل، وعُثر على371 قطعة ألعاب نارية "مُختلفة الأحجام والأنواع".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشريح جثة أجنبية توفيت طعنًا علي يد زوج شقيقتها بعابدين

أمرت نيابة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة سيدة سودانية طعنها زوج شقيقتها خلال تدخلها في مشاجرة بينهما في عابدين.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة من عدمه.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات.

وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حضر لمحل عملها.

وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.