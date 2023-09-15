الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط فى نهر النيل.. غرق شاب يحول حفل زفاف لمأتم بالأقصر

غرق شاب
غرق شاب

تحول فرح إلى مأتم بعد مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا غرقًا بنهر النيل، أثناء حضوره إلى الأقصر لحضور حفل زفاف أحد أقاربه بنجع الوحدة بقرية البغدادي شرق الأقصر.

بداية الحادث عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد غرق شاب يدعي "علام أحمد" 19 عامًا بنهر النيل بالقرب من مرسى الإدريسي بنجع الوحدة بمنطقة البغدادي شرق الأقصر.

انتقلت على الفور  أجهزة  الشرطة والأجهزة المعنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف  لموقع الحادث، وتم انتشال جثة الغريق ونقله على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام التابعة لهيئة الرعايا الصحية بالأقصر لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويه باستلام الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي توالي تحقيقاتها في أسباب الحادث.

مصرع طالب غرقًا في ترعة الحراجية بقنا

وفي سياق متصل لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل ترعة الحراجية، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل ترعة في دشنا.

أسفر ذلك عن مصرع "عباس محمد السيد عباس" 12 عامًا، مقيم الحراجية، غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في دشنا

وفي سياق آخر، لقيت رضيعة مصرعها، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء، في غسالة ملابس بمنزلها بنجع سمرة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع رضيعة صعقًا بالكهرباء في غسالة ملابس داخل منزلها بنجع سمرة بقرية السمطا.

وأسفر ذلك عن مصرع فاطمة إبراهيم عبدالعليم، عام وشهرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع نهر النيل الأقصر حفل زفاف قرية البغدادي مستشفى الكرنك الدولي

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