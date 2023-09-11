غرق فتاة فى نهر النيل بأطفيح والإنقاذ النهرى ينتشل جثتها

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة فتاة، عقب غرقها في مياه نهر النيل بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وقد تم التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ يفيد بوجود غريق من نهر النيل بدائرة قسم أطفيح.

على الفور توجهت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتعاملت مع البلاغ في الحال، وفي أقل من ساعة تم انتشال جثة فتاة.

وتم استدعاء سيارة إسعاف والتي قامت بنقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.