الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بأطفيح

جثة
جثة

صرحت نيابة أطفيح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بأطفيح عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت البداية عندما انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  جثة شاب غريق  في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وجرى نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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