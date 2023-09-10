الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلين غرقًا في مياه النيل ببني سويف

غريق
غريق

لقى طفلين مصرعهما، الأحد، غرقًا في مياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق طفلين في مياه النيل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي ابو سليم وشريف باشا بمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وانتشال الجثتين كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

إنتشال جثين لطفلين غرقا بمياه النيل في بني سويف

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من إنتشال الجثتين ونقلتهما سيارتين اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لبيان اسباب الحادث وملابساته.

أسماء الضحايا 

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كلًا من «يوسف.ش.م» 15 سنة و«أحمد.م.م»14 سنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بني سويف نهر النيل ضحايا شرطة النجدة أبو سليم

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