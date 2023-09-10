إصابة ربة منزل و2 من أطفالها بالتسمم في بني سويف

أصيبت ربة منزل واثنين من أطفالها، اليوم، باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم طعام فاسد داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

غرفة العمليات تتلقي بلاغاً عن الواقعة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوصول سيدة واثنين من أطفالها، صحبة أهليتهم، إلى عيادات التأمين الصحي بمركز ناصر، مصابين بحالة اعياء شديد عبارة عن قيء ومغص وادعاء تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم.

انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة

وتم التوجيه بسرعة نقلهم بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين وهم: «صباح.م.ت» 37 عامًا، وأطفالها «رمضان.ج» 7 أعوام، و«نادية.ج» 10 أعوام، جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم.