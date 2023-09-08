إصابة شخص سقط من القطار بمحطة بنى سويف

أُصيب شخص، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من القطار بمحطة قطار بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من أحد القطارات بمحطة قطار بنى سويف، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي «محمد م .ع» 60 سنة، مصابًا ببتر بالقدمين، مقيم محافظة أسوان ويتلقى العلاج اللازم له داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص

وفي سياق آخر، أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والفيوم، بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبيّن أن المصابين في الحادث هم: أحمد محمد أحمد، 32 سنة، مغاغة، مصاب جروح وكدمات، ومنتصر أحمد سيد،26 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات، أبانوب عماد لطيف، 30 سنة، مهندس جروح وكدمات، عمرو موسى عبدالفتاح، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع، هاني سيد عبدالفتاح سيد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، وياسر أحمد جودة، 25 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، إسلام محمد صالح، 31 سنة، كسر بالساعد اليمنى مع جروح متفرقة بالجسم، وحمادة علاء عبدالفضيل، 19 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متفرقة بالرأس وسحجات باليدين.