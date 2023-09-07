الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

انقلاب سيارة ميكروباصض
انقلاب سيارة ميكروباصض

أصيب 8 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا، حيث جرى التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفقي اسعاف بني سويف والفيوم بعدد 8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد محمد احمد، 32 سنة، مغاغة، مصاب جروح و كدمات، ومنتصر احمد سيد،26 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، و ابانوب عماد لطيف، 30 سنة، مهندس جروح و كدمات، عمرو موسى عبد الفتاح، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع، هاني سيد عبد الفتاح سيد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وياسر أحمد جودة، 25 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، اسلام محمد صالح، 31 سنة، كسر بالساعد الأيمن مع جروح متفرقة بالجسم، وحمادة علاء عبد الفضيل، 19 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متفرقة بالرأس وسحجات باليدين.

بني سويف الفيوم حادث إسعاف سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح مدرسة سنور للتعليم المجتمعي ضمن مشروع "قرية متعلمة"

محافظ بني سويف يفتتح معرض السوق المصري "لحد عندك"

إزالة 60 تعديا على أراضي أملاك الدولة والزراعية ببني سويف

جامعة بني سويف تفوز بالمركز الثاني في مسابقة "رالي مصر" لريادة الأعمال

بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

"مستقبل وطن" يواصل سلسلة اللقاءات التنظيمية في بني سويف

محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية

تخفيضات تصل 40%.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس ببني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال