إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 8 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الخميس، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية جرزا، حيث جرى التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفقي اسعاف بني سويف والفيوم بعدد 8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أحمد محمد احمد، 32 سنة، مغاغة، مصاب جروح و كدمات، ومنتصر احمد سيد،26 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، و ابانوب عماد لطيف، 30 سنة، مهندس جروح و كدمات، عمرو موسى عبد الفتاح، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع، هاني سيد عبد الفتاح سيد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وياسر أحمد جودة، 25 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، اسلام محمد صالح، 31 سنة، كسر بالساعد الأيمن مع جروح متفرقة بالجسم، وحمادة علاء عبد الفضيل، 19 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متفرقة بالرأس وسحجات باليدين.