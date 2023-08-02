إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة ناصر الغربي قرب سوق المواشي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة ناصر الغربي، ما اسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: باسم ربيع محمود، 21 سنة، مقيم مركز ناصر، مصاب اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد رجب عويس، 13 سنة، مقيم طحا بوش بمركز ناصر، مصاب إشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد نادي، 23 سنة، مقيم مركز ناصر، مصاب إشتباه ما بعد الارتجاج وإشتباه كسر بالركبة اليسرى، وسيد محمد خميس، 20 سنة، مقيم طحا بوش بمركز ناصر، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، ومحمود ابراهيم خميس، 24 سنة، مقيم قرية طحا بوش، مصاب إشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما فضل أحدهم الانتقال إلى مستشفى خاص لاستكمال العلاج.