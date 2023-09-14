الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان شاب غرق فى شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

غريق شاطئ الهانوفيل
غريق شاطئ الهانوفيل بالعجمي

تمكنت قوات الإنقاذ وفريق غواصين الخير المتطوعين من انتشال جثمان شاب غرق، أمس، بشاطئ الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، اليوم، إنه تم انتشال الغريق ويدعى يوسف ناصر حامد، 18سنة، والذي غرق في شاطئ الهانوفيل بالعجمي غرب المدينة في الثانية من ظهر أمس.

انتشال الجثمان من شاطئ أبويوسف 

وأوضح "المالحي" أن عددًا من غواصين الخير تمكنوا من انتشال الجثمان من شاطئ أبويوسف، الذي ظهر به الجثمان بعد أن جرفه التيار، من شاطئ الهانوفيل، داعيًا للغريق بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

استقرار الطقس وتنويه للمواطنين

واستقرت حالة الطقس، بدءًا من أمس، عقب انتهاء نشاط الرياح المحمل بالأتربة والرمال بالتزامن مع عاصفة دانيال القادمة من ليبيا.

وشهدت الشواطئ إقبالًا من المواطنين عقب استقرار الحالة الجوية، وانخفاض منسوب البحر، حيث توافد أهالي المدينة الساحلية على الشواطئ المختلفة شرقًا وغربًا.

ونوهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى ضرورة الالتزام بإرشادات ونصائح أفراد الإنقاذ فى حالة أي تغييرات جوية، قد تطرأ على حالة الجو حفاظًا على حياة المواطنين.

رفع حالة الاستعدادات القصوى بالمحافظة 
 

وكان كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي، وكل الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكل أحياء المحافظة، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد منذ يوم الإثنين ولمدة 48 ساعة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرًا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

وأكد اللواء محمد الشريف على المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

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