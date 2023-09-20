مصادر بالتربية والتعليم تكشف آلية توزيع الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتوزيع الكتب المدرسية على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية على أن يتم توزيعها على مختلف الإدارات التعليمية ثم بعد ذلك يتم توزيعها على المدارس.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شدد على تسليم الكتب المدرسية في الأسبوع الأول من الدراسة، ولن يتم التأخير عن ذلك.

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وشدد عدد كبير من مديري المديريات التعليمية على عدم ربط المصروفات بتسليم الكتب المدرسية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تهتم بنواتج التعلم، مؤكدًا على ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الاسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاه من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.

وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدراتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.

ووجه الوزير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.

ووجه الوزير أيضًا بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسي، وأن يتم عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات خاصة وأنها إلكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.