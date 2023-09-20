الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التعليم الفنى: تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس الفنية (فيديو)

الدكتور عمرو بصيلة
الدكتور عمرو بصيلة

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أسباب إقبال الطلبة على المدارس الفنية والتطبيقية بعد التوسعات والإنشاءات الجديدة، بالتزامن مع قرب عودة الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وقال بصيلة، خلال مداخلة هاتفية عبر “القناة الأولي”، إنه من أسباب الإقبال هو وجود مهارة لدي كل طالب ومن خلالها دراسة ما يحبه فى تلك المدارس من أجل الإبداع وينتج إنتاج أفضل، موضحا أنه فى تلك المدارس تتسم بالتواجد بنسبة 70% من الناحية العملية، بعيدا عن المواد النظيرة، خاصة فى ظل إقامة الدولة مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تتيح لخريجيها الالتحاق بصورة مباشرة لتلك الجامعات.

قبول 1050 طالبا في المدارس الفنية والتطبيقية

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن البيئة التعليمية فى تلك المدارس مميزة، والبنية التحتية تساعد الطالب والطالبة والمعلم على إنتاج أفضل ما لديهم، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بهذه المدارس، وتم قبول 1050.

وفي سياق متصل، كشف مشروع قوى عاملة مصر، عن دعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة، و مرکز للتدريب المهني، معتمدين، كما سيؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي، وترخيص 6000 مدرس بالتعليم الفني و200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني؛ تطوير 30 حزمة تدريسية لتدريسها في الأكاديمية، وطرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري؛ ومساعدة 50000 من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30000 تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

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