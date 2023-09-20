الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى تطوير منطقة "مثلث الخير"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 273 بشأن دراسة مقترحات تطوير منطقة المثلث، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد.

في بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد الأعمال التي شهدتها منطقة المثلث حتى الآن، وموقف أعمال الحصر والتحصيل، فضلا عن عرض نتائج الحصر الميداني، حيث تم تقسيم منطقة مثلث الخير لعدة مناطق وحصرها بناء على عدد السكان والمنازل والأراضي.

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بخطة زمنية محددة لتطوير منطقة مثلث الخير 

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بأعمال تطوير منطقة مثلث الخير، وسيتم إنشاء مجمع تنموي متكامل الخدمات في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووجه الغضبان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك على التعاون المثمر في أعمال تطوير مثلث الخير.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار أعمال الحصر الجارية بمنطقة مثلث الخير، ومتابعة تنفيذ الاختصاصات الموكلة لأعضاء اللجنة، وانضمام عنصر أمن وعنصر من الإدارة المالية للجنة المشكلة لتطوير المنطقة، فضلا عن إعداد خطة زمنية محددة للانتهاء من كافة الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة المثلث.

الدولة تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث وإقامة المشروعات القومية بها

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها المنطقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، موضحا أن الدولة تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث وإقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق.

وفي ذات السياق، أوضح المحافظ أنه سيتم البدء في الأعمال اللوجستية بمنطقة المثلث بالتوازي مع إقامة مدينة سكنية مطورة، وسيتم العمل وفقا للمحددات التي أقرتها القيادة السياسية والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

من جهته، وجه دكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، مستعرضا ما تم تنفيذه حتى الآن بناء عن توصيات الاجتماع السابق، متحدثا عن جهود الجهاز في خطة تطوير منطقة المثلث والآليات الخاصة بتنفيذ العمل وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد مثلث الخير اللواء عادل الغضبان مثلث الجنوب بورسعيد

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