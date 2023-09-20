الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تحذيرات الفيضانات.. ويلز تغرق في الظلام والعزلة بسبب الأمطار الغزيرة

الفيضانات
الفيضانات

غرقت ويلز في عزلة وظلام دامس بسبب الأمطار الغزيرة والتي أعقبها تحذيرات كبرى من الفيضانات المفاجئة، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأصفر من الطقس حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء ويغطي أيضًا شمال غرب إنجلترا، حيث تاتي الأمطار الغزيرة بسبب تغيرات المناخ.

انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي وتحذيرات من الفيضانات

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن مكتب الأرصاد الجوية في ويلز أفاد بأنه من المحتمل هطول ما يصل إلى 50-100 ملم (2-4 بوصة) من الأمطار، مع ما يصل إلى 150-200 ملم (6-8 بوصة) في بعض المواقع، وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 عقار، وغرفت المنطقة في الظلام بعضها عانى من انقطاع الاتصالات أيضًا.

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وقالت الشبكة الوطنية إن إجمالي 229 منزلاً وشركة انقطعت عنها الكهرباء الآن، بما في ذلك 60 في كارمارثين، وانقطعت إمدادات الكهرباء عن عشرات العقارات في مونماوثشاير، بما في ذلك 50 في كالديكوت، و15 بالقرب من أبيرجافيني، و29 في مونماوث، و11 في كاتبوك، كان هناك أيضًا عدد قليل من انقطاعات التيار الكهربائي في Ceredigion.

وفي شمال ويلز، قالت شركة سكوتيش باور إن هناك انقطاعات أثرت على العقارات في أولد كولين وكوم بينماشنو في مقاطعة كونوي وفي شبه جزيرة لين، وأصدرت إدارة الموارد الطبيعية في ويلز 11 تحذيرًا من الفيضانات تؤثر على سوانسي وكارمارثينشاير وبوويز.

وقالت حركة المرور في ويلز إن الطريق A5 في مقاطعة كونوي كان مغلقًا جزئيًا بين بيثيسدا وكابيل كوريج بسبب الفيضانات، في جوينيد، تسببت الفيضانات أيضًا في إغلاق الطريق A4212 في كلا الاتجاهين من بالا إلى فرون جوتش، كما تسببت المياه السطحية أيضًا في إغلاق الطريق B5106 في مقاطعة كونوي من قلعة جويدير إلى الطريق A470في شارع بريدج.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أنه تم تحذير سائقي السيارات في روندا سينون تاف من الازدحام على الطريق السريع A465 بالقرب من هيرواون بسبب الفيضانات في دوار ريجوس.

وقالت هيئة النقل في ويلز إن الفيضانات في سكيوين، نيث بورت تالبوت، تسببت في تأخير خدمات القطارات بين بورت تالبوت باركواي وسوانزي لمدة 15 دقيقة، في حين تم تعليق الخدمة إلى يانيلي بسبب سقوط شجرة.

وحذرت شرطة شمال ويلز من إغلاق الطريق على طريق هولت في ريكسهام، بين دوار تيسكو ومونتغمري، وذلك أيضًا بسبب سقوط شجرة.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن جنوب غرب إنجلترا شهد انقطاع الكهرباء عن عدد من العقارات، في سومرست، أبلغت الشبكة الوطنية عن انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 50 عقارًا. وكان 23 آخرون يعانون من مشاكل بالقرب من ترورو في كورنوال، لا توجد تحذيرات من الطقس في جنوب إنجلترا، ولكن التحذير ساري حتى الساعة 18:00، ويمتد من مانشستر إلى ليدز وكارلايل شمالًا.

ويلز عزله ظلام الامطار الفيضانات تحذيرات الأرصاد الجوية

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