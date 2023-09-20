حفل إطلاق ومناقشة النسخة العربية من "أنقذ القطة" لـ بليك سنايدر.. الجمعة

تنظم مكتبة تنمية، بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "أنقذ القطة؛ لن تحتاج إلى كتاب بعده لكتابة السيناريو" لكاتب السيناريو الأمريكي الشهير "بليك سنايدر"، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستضيف المكتبة، كاتبة السيناريو ومترجمة الكتاب للعربية، غادة عبدالعال، بحضور كاتب السيناريو، محمد أمين راضي، ونخبة من الكُتاب.

كتاب "أنقذ القطة"

هو الكتاب الصادر حديثًا عن دار الكرمة للنشر، من تأليف الكاتب بليك سنايدر، وترجمة الكاتبة غادة عبد العال.

«أنقذ القطة» واحدة من القواعد التي ستجعل أفكارك أكثر قابلية للتسويق، والسيناريو الخاص بك أكثر قبولًا. ويتضمن الكتاب كذلك: القوانين السبعة الثابتة للسيناريو، والتصنيفات العشرة لأي فيلم جرى إنتاجه على الإطلاق، ولماذا هي مهمة للسيناريو الخاص بك، كما يتضمن كتابة السيناريو المثالي لرسم أربعين مشهدًا للصراع والتغيير العاطفي، وكيفية العودة إلى المسار الصحيح بقواعد ناجحة لإصلاح النص.

وهذا الدليل يكشف الأسرار التي لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها، والتي يرويها واحد من أنجح كُتَّاب السيناريو المخضرمين في أمريكا، الذي أثبت أنه يمكنك بيع السيناريو الخاص بك إذا كان بإمكانك إنقاذ القطة.

عن المؤلف بليك سنايدر

يعد بليك سنايدر واحدًا من أكثر كُتَّاب السيناريو نجاحًا في هوليوود، فق بدأ بليك مسيرته المهنية بالكتابة لأحد مسلسلات ديزني التلفزيونية، قبل أن يتفرغ بصورة كاملة لكتابة نصوص السيناريو الاستكشافية، وفي فترة قصيرة، ذاع صيته المهني وكُتب عنه الكثير في الصحافة المهنية.

باع بليك عددًا كبيرًا من النصوص الأصلية إلى الاستوديوهات الكبيرة، بما في ذلك مبيعات لنصوص سينمائية بقيمة مليونَي دولار (واحد منها لستيفن سبيلبرج)، وأُنتج فيلمان من تأليفه.

نُشر كتابه «أنقِذ القطة» في مايو 2005، وصدرت منه حتى الآن أكثر من ثلاثين طبعة، وأصبح كتابًا مرجعيًّا معروفًا، صارت طريقته في بناء السيناريو ووصاياه العملية مثار نقاش وجدل في أوساط صناع السينما. قدَّم عديدًا من المحاضرات في كتابة السيناريو التي لاقت إقبالًا منقطع النظير في العديد من مراكز صناعة السينما في أمريكا والصين وأوروبا، إلى جانب سلسلة من الورش المهنية التي قدَّمها في لوس أنجلوس.

عن المترجمة غادة عبد العال

هي مدونة وكاتبة وسيناريست، تخرجت في كلية الصيدلة، حقَّق كتابها الأول «عايزة أتجوز» نجاحًا كبيرًا وتُرجم إلى عدة لغات، وحصلت عنه على جائزة «بوير» الإيطالية بوصفها إحدى الكاتبات اللاتي تقرِّب كتاباتهن بين الشرق والغرب.

درست غادة عبد العال كتابة السيناريو وكتبت للتلفزيون مسلسلات ناجحة مثل: «عايزة أتجوز»، الذي حصلت عنه على جائزة أحسن سيناريو لعمل تلفزيوني كوميدي من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عام ٢٠١٠، و«إمبراطورية مين» و«البحث عن علا».

وتدرِّس غادة حاليًّا كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والعالمية.