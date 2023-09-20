الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأوكرانية: كييف صدرت 32 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال عام

الخارجية الأوكرانية
الخارجية الأوكرانية

أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو، أن أوكرانيا صدرت 32 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال العام الجاري رغم محاولات روسيا لإغلاق البحر الأسود، وبين هذه الدول التي تم تصدير المنتجات الغذائية لها 12 دولة إفريقية بينها مصر، و13 أخرى آسيوية.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك مشكلة من قبل القوات الروسية والتي تهاجم في بعض الأوقات الموانئ الأوكرانية خاصة الموانئ القريبة من أوديسا ونهر دينيم.

أوكرانيا المنتجات الزراعية البحر الأسود المنتجات الغذائية مصر القوات الروسية أوديسا المواني الأوكرانية

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