الخارجية الأوكرانية: كييف صدرت 32 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال عام

أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو، أن أوكرانيا صدرت 32 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال العام الجاري رغم محاولات روسيا لإغلاق البحر الأسود، وبين هذه الدول التي تم تصدير المنتجات الغذائية لها 12 دولة إفريقية بينها مصر، و13 أخرى آسيوية.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك مشكلة من قبل القوات الروسية والتي تهاجم في بعض الأوقات الموانئ الأوكرانية خاصة الموانئ القريبة من أوديسا ونهر دينيم.