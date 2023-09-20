الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات.. وإعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية واجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بعد انتحارها بطلق ناري.. الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب، تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتحارها حيث أطلقت الرصاص على رأسها من المسدس، مما أثار صدمة الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني.. للمزيد اضغط هنا .

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.. للمزيد اضغط هنا .

"مدبولي" يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا .

"فوي فوي فوي" في المقدمة.. التفاصيل الكاملة لإيرادات أفلام شباك التذاكر

واصلت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، تحقيق إيرادات مرتفعة منذ انطلاق عرضها بالسينمات، وشهدت دور العرض السينمائي حالة من الرواج الكبير لم تشهدها منذ سنوات في حرب تكسير عظام بين نجوم الفن للفوز بكعكة الإيرادات.. للمزيد اضغط هنا .

أخبار الظهيرة ميرفي كيالب رضا حجازي مصطفى مدبولى إيرادات

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