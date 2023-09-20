الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مدبولى" يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين.

ووقع على العقد كل من العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية المهندس عبد الناصر رفاعي، والرئيس التنفيذي لشركة "رولينج بلس" للصناعات الكيميائية المهندس جون بركات.

إطارات السيارات 

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

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ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتتراوح التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3,5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

تصنيع الإطارات

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها.

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 المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.

وقال وليد جمال الدين إن أهمية هذا المشروع تكمن في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي "بلاك دونتس" ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منطقة السخنة الصناعية إنتاج إطارات السيارات الملاكي مصنع رولينج بلس

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