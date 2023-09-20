10 تخصصات في قافلة طبية جديدة للأورمان بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 92 مريضًا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، تنفيذاً لتعليمات اللواء ابراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية.

تحديد 10 تخصصات طبية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقرى جريس ومنشاة جريس والانجب بمركز اشمون، وقرية كفردواد بمركز السادات فى محافظة المنوفية.

القافلة المجانية ضمت فحوصات واشعة بالمجان

وأشار إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

توزيع مرضى القلب من الأسر الفقيرة على المؤسسات العلاجية

ونوه بأن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.