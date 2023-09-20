الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة "السياسى الشاب" تعلن دعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت مبادرة السياسي الشاب بالإسكندرية، دعمها وتأييدها الكاملين للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، استكمالا لمسيرة الإصلاحات والإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار ندعمك من أجل مصر.

مصر تشهد طفرة هائلة في عهد الرئيس السيسي

وقال المهندس ثروت عبدالرحمن، مؤسس مبادرة “السياسي الشاب”، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب 2030 للتنمية بالإسكندرية، خلال بيان اليوم، إن مصر تشهد طفرة هائلة في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من توسعات عمرانية وانفتاحات كبيرة في مجال الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، وأن الدولة تسير على خطى ثابتة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم داخل البلاد.

المواطن المصري ينعم بالأمن والأمان

وأشاد "ثروت" بالاستقرار الأمني اللذي تشهده مصر، لافتًا إلى أنه إذا ما نظرنا لدول الجوار وما يحدث بها وأن المواطن المصري ينعم الآن بالأمن والأمان عكس الكثير من شعوب المنطقة، ولذلك فإنه يؤيد بكامل إرادته الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

تطوير الدولة المصرية في مختلف المجالات 

من جهته، أكد الدكتور محمد كامل صديق، رئيس لجنة السياسات المركزية لمبادرة السياسي الشاب، أن مصر تشهد مرحلة من أهم مراحلها من خلال بناء وتطوير الدولة المصرية في مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة من أجل بناء وطن قوي بسواعد أبنائه.

وأضاف أن ما تشهده مصر من بناء مدن جديدة وتنمية داخل محافظات الوجه القبلي والقناة من خلال تخطيط استراتيجي وبنية تحتية ينقل مصر إلى مصاف دول العالم في البناء والتنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعي المخاطر التي تحاك بالدولة المصرية والمكائد والمخططات التي من شأنها تزعز الاستقرار ووقف عجلة البناء في الدولة المصرية وأن الشعب يعلم أن مصر مستهدفة من الخارج وبعض المؤجورين في الداخل وأننا جميعا سنظل ندعم الدولة المصرية مهما كانت التحديات والمعوقات.

وخلال الاجتماع الذي عقدته مبادرة "السياسي الشاب"، أمس، بحضور الهيئة العليا ورؤساء اللجان، أكد الجميع دعم الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن شباب المبادرة سيكون لهم دور هام خلال الأيام القادمة لتسليط الضوء علي ما تقوم به الدولة المصرية من إتاحة الفرص للشباب وتمكينهم داخل الدولة المصرية والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة السياسي الشاب عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة مسيرة الإصلاحات مؤسسة شباب 2030 الإسكندرية

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