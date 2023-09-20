الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بائع يقتل زوجته ويُصيب شقيقها بطلق خرطوش فى الشرقية

جثة
جثة

أطلق بائع بيض النيران على زوجته وشقيقها في منزلهم، اليوم الأربعاء، إثر خلافات عائلية بينهما انتهت بقضايا أمام المحاكم في قرية التلين بمركز منيا القمح بـمحافظة الشرقية.

بائع بيض يطلق النار على زوجته وشقيقها بالشرقية


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "آية. ع"، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش في الرأس والصدر، وشقيقها حمدي، 35 سنة، ترزي، مصابًا بطلق خرطوش في الصدر والساق.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "محمد .أ"، 35 سنة، بائع بيض على تروسيكل، وذلك بسبب خلافات زوجية بين الزوجين وصلت إلى المحاكم، وأن المتهم على إثر تلك الخلافات قد اشترى بندقية خرطوش وذهب إلى منزل أهل زوجته وأطلق على زوجته وشقيقها النيران ليقتلها ويصيب شقيقها، وبعد جريمته ذهب إلى مركز الشرطة وسلم نفسه وسلاح الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح ثة الزوجة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وبيان كيفية حدوثها، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث.

بائع بيض خلافات عائلية محافظة الشرقية مركز منيا القمح قرية التلين

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