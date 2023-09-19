الشئون الاقتصادية بـ"الزراعة": استقرار أسعار البصل والطماطم خلال الأسابيع المقبلة

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية توسعت في استصلاح الأراضي الزراعية الأعوام القليلة الماضية، وبسبب هذا التوسع أصبح لدى مصر وفرة في الإنتاج الزراعي وخاصة في محاصيل الخضر والفاكهة.

وأكد الدكتور علي عبدالمحسن، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يوجد فجوة في الزراعة في الفترة بين فصلي الصيف والشتاء، وهذه الفجوة الموسمية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع الزراعية مثل البصل والطماطم.

وتابع: "من المتوقع أن تعود أسعار الطماطم والبصل لمعدلاتهم الطبيعية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

أسعار المحاصيل الزراعية

واستطرد: "أسعار السلع جميعها ارتفع ليس فقط في مصر بل في جميع دول العالم، ولهذا على المواطنين عدم المقارنة بين الأسعار الحالية، والتي كانت توجد في الأعوام الماضية، لأن هذه الزيادات أمر حتمي لما شهده العالم من أحداث".

وأشار إلى أنه يطالب بالدولة المصرية بتفعيل الرقابة على الأسواق، حيث يقوم بعض التجار بتخزين كميات من المحاصيل الزراعية لرفع الأسعار في الأسواق نتيجة قلة المعروض.