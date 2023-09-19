الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد الشرنوبى: المحكمة حكمت لي نهائيا بانتهاء تعاقدى مع سارة الطباخ

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أكد المطرب محمد الشرنوبي، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت اليوم حكما باتا ونهائيا برفض دعوى سارة الطباخ بطلب تفسير الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 140 ق وانتهت المحكمة وفقا لما هو وارد بأسباب الحكم إلى انتهاء العقد المؤرخ 1/7/2017، وعدم انتقال أية حقوق أو التزامات واردة بهذا العقد لشركة الطباخ ومن ثم رفض ادعاءها بأنها وكيلة أعماله.

وحذر محمد الشرنوبى، سارة الطباخ من إصدار بيانات مخالفة لحقيقة الواقع ومخالفة لما انتهت إليه الأحكام النهائية.

وقال الشرنوبي إن سارة الطباخ تسعى دائما إلى تضليل الرأي العام ومحاولة تعطيل مسيرته الفنية والتأثير على الشركات والنقابات التى يتعامل معها والإدعاء بأن الطباخ ما زالت وكيلة أعماله.

وشدد على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها والرجوع عليها بالتعويضات المناسبة.

المطرب محمد الشرنوبي الشرنوبي محمد الشرنوبي محكمة القاهرة الاقتصادية سارة الطباخ

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