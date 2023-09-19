الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المنشات الفندقية" تُخطر الفنادق بقواعد التعامل مع أسماك القرش

فنادق
فنادق

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية أن  شهرى أكتوبر ونوفمبر هما موسم ظهور “أسماك القرش” فى مصر.

وطالبت الغرفة في بيان لها، الفنادق بضرورة التأكيد على الالتزام بضوابط السلامة والإنقاذ فى الشواطئ، لافتًة إلى ضرورة توخى أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكافة الضوابط الفنية وتعليمات السلامة أعلى الشواطئ.

‎وأضافت أنه حال ظهور أسماك قرش، يتم إبلاغ الإدارة العامة لمحميات وزارة البيئة بمحافظتى  جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج.

ولفت البيان، إلى ضرورة تجنب الممارسات التي من شأنها اجتذاب “أسماك القرش” أو أي أسماك أخرى قد تُعرض حياة السياح للخطر كالسباحة على سطح الماء والابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

كما طالبت الغرفة بضرورة وضع لافتات للتنبيه علي السائحين بحظر إلقاء أية مخلفات أو بقايا أطعمة فى المياه بغرض إطعام الأسماك حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها الأمر الذى يترتب عليه تعرض السائحين للخطر.

‎وتابعت:"فى  حال ظهور سمكة القرش بأى منطقة يجب إخلائها فوراً، مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير الي ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة مع  التأكيد على النزلاء بالإبتعاد عن السباحة فى الأماكن المحظورة".

واضافت الغرفة أنه يجب التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شواطئ الفندق، إضافًة إلى التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة مواجهة المواقف الطارئة لسرعة إنقاذ السائحين فى حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش.

واختتمت مؤكدًة على ضرورة التأكد من حصول منقذى الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية بالتعاون مع مراكز الغوص، وشددت على حظر الصيد بجوار الفنادق والإبلاغ فى حالة وجود أى قوارب صيد بالقرب من الفنادق أو منطقة الخليج؛ خاصة وأن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.

غرفة المنشأت الفندقية أسماك القرش الشواطىء جنوب سيناء البحر الاحمر محميات وزارة البيئة

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