رئيس مدينة دهب: لا إلغاء للحجوزات الفندقية ونستقبل السائحين بشكل طبيعى

قال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، إنه لا يوجد أي إلغاء للحجوزات الفندقية في فنادق مدينة دهب بعد حادثة القرش التي هاجمت إحدى السيدات على أحد شواطئ المدينة، في منطقة لاجونا.

لا تأثير على الحركة السياحية للمدينة

وأوضح رئيس مدينة دهب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع إدارة المحميات في جنوب سيناء، ووزارة البيئة، بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن هذه الحوادث فردية ولا تؤثر على الحركة السياحية للمدينة، خاصةً أن دهب بها الكثير من الأنماط السياحية الفريدة بخلاف البحر، فهناك رحلات سفاري وجبال خلابة بالمدينة، بالإضافة إلى الممشى السياحي. وبالتالي، يستمتع السائحون المتواجدون في المدينة بعطلتهم بشكل طبيعي دون أي تأثير للحادث.

كما أن مدينة دهب تحتل موقعا جغرافيا مميزا يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية ، لافتا إلى أن دهب تحظى بشعبية كبرى على المستوى المحلي، فهي مقصد للشباب ومختلف الفئات العمرية طوال العالم بالشتاء أو الصيف.

توقعات بإقبال كبير من السائحين

وأشار رئيس مدينة دهب إلى أنه فور استئناف الأنشطة البحرية سيتم إخطار المنشآت الفندقية بها، مؤكداً أن مدينة دهب من المتوقع أن تشهد خلال الموسم الشتوي الحالي إقبالاً كبيراً من قبل السائحين. وأشار إلى أن المعدلات السياحية في المدينة ارتفعت خلال الموسم الصيفي الجاري نظراً لوصول أعداد كبيرة من المصريين الذين قرروا قضاء عطلتهم الصيفية في المدينة، وحققت الفنادق رواجاً سياحياً.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، عن أن متوسط الإشغالات الفندقية في دهب يصل حالياً إلى 65%، مضيفةً أن هناك تدفقات من السياحة الداخلية والجنسيات الأوروبية المتواجدة حالياً في المدينة.

وأشارت إلى أن الطاقة الفندقية في المدينة تصل إلى نحو 1700 غرفة فندقية، موزعة بين فنادق وكامبات سياحية مرخصة من وزارة السياحة والآثار.