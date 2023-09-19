الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرزوق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل مخاطرة طيار مصرى بحياته لإنقاذ شاب ليبى

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية  السابق، إنّه تم تخصيص جسر جوي وبري وبحري مصري لدعم الليبيين في أزمتهم الناجمة عن العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام نشرت فيديو لطيار مصري ينتشل شابًا عالقًا.

 

 تفاصيل مخاطرة طيار مصري بحياته لإنقاذ شاب ليبي

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطيار المصري تعرض للخطر، وجرفته الرياح، لكنه أمسك بالشاب وأنقذه رغم تعرضه للخطر، ووجوده وسط تيار مائي رهيب، مشددًا على أن روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي بليبيا.

 

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن الأمم المتحدة أعلنت  عن إمكانية وجود ألغام تحت الماء، كما أن هناك بيوتًا فيها خطوط غاز ومحلات بها بوتاجازت وكل ذلك في درنة، حيث تتصاعد الأخطار مثل الحرائق والانفجارات.

 

وأوضح، أن تحدي الطبيعة والغطس في ظروف طبيعية غير مواتية أمر يحتاج إلى روح قتالية وتدريب واحتراف وروح الأخوة: "مَن ينفذ المهمة الإغاثية ينفذها وهو مقتنع بأنه ينقذ أخاه، وهذه رسالة جيدة جدًا للأجيال الجديدة".

دانيال مدير الكلية البحرية المصرية السابق محفوظ محمد طه مرزوق الطيار المصري طيار مصري ألغام

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