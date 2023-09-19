الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد الغبارى: أشعر بالفخر لانتسابى لحرب أكتوبر المجيدة (فيديو)

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنه يشعر بالفخر لانتسابه لحرب أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أنه كان ضابط عمليات في الفرقة الثانية بالمعبر الرئيسى، كان شمال الفردان. 

 

وأضاف الغبارى، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر كانت من الأعظم في العالم، لأنك خدعت بها مخابرات العالم، وجوهرها عبارة عن القيام بأعمال توصلني لدرجة الحرب ولكن العدو يعتبرها أعمالًا اعتيادية.


وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أنه كلما ترفع درجة الاستعداد وتصل للقناة يخاف اليهود ويستعدون، ولكن استعداداتهم مختلفة وليكملوا جيشهم لا بد من التعبئة العامة، فأردنا تأخير عمليتهم للتعبئة.

ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

وأكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن بداية التخطيط لحرب أكتوبر كانت تحت رفع شعار أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذا كان أول منهج فى فكرة استراتيجية تُبني عليها حرب أكتوبر.

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