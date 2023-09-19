أستاذ باطنة يكشف تفاصيل تطوير المنظومة الطبية بمصر.. وإلغاء المركزية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بطب عين شمس، إن المنظومة الطبية في مصر شهدت العديد من التطورات خلال الفترة الماضية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"،أن الاهتمام بالمنظومة الطبية تم من خلال محورين الأول المسشتفيات والمركز الطبية ورفع كفاءتها ومن حيث التجهيزات الطبية وغرف العمليات التي تم تحديثها بشكل كبير ليحصل المواطن على الخدمات الطبية بشكل كبير ولم يعد أي مركزية في المستشفيات.

وتابع، أن المحور الثاني هو تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع المشاكل الصحية بحيث يستطيعوا التعامل مع جميع الحالات بأي مكان مما يوفر على المواطن الانتقال من محافظة لأخرى.

تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة

وأكد أن غرف العمليات أصبحت حديثة مجهزة والعنايات المركزة، مشيرًا إلى أنه تغيير في المناهج الطبية التي تدرس للطلاب لتتواكب مع الاحتياجات وأن تواكب الأبحاث الجديدة والمستشفيات الجامعية أصبح لديها الإمكانيات لإجراء الأبحاث مثل أي دولة على مستوى العالم.