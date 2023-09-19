الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ باطنة يكشف تفاصيل تطوير المنظومة الطبية بمصر.. وإلغاء المركزية

المنظومة الطبية
المنظومة الطبية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بطب عين شمس، إن المنظومة الطبية  في مصر شهدت العديد من التطورات خلال الفترة الماضية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"،أن الاهتمام بالمنظومة الطبية تم من خلال محورين الأول المسشتفيات والمركز الطبية ورفع كفاءتها ومن حيث التجهيزات الطبية وغرف العمليات التي تم تحديثها بشكل كبير ليحصل المواطن على الخدمات الطبية بشكل كبير ولم يعد أي مركزية في المستشفيات.

وتابع، أن المحور الثاني هو تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع المشاكل الصحية بحيث يستطيعوا التعامل مع جميع الحالات بأي مكان مما يوفر على  المواطن الانتقال من محافظة لأخرى.

تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة

وأكد أن غرف العمليات أصبحت حديثة مجهزة والعنايات المركزة، مشيرًا إلى أنه تغيير في المناهج الطبية التي تدرس للطلاب لتتواكب مع الاحتياجات وأن تواكب الأبحاث الجديدة والمستشفيات الجامعية أصبح لديها الإمكانيات لإجراء الأبحاث مثل أي دولة على مستوى العالم.

أقسام الباطنة المنظومة الطبية التطورات الفترة الماضية مركزية المستشفيات تدريب الكوادر الطبية

مواد متعلقة

مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية عن المبادرات الصحية الرئاسية بمركز بلاط

الصحة: المستفيدون من المبادرات الصحية 95 مليون مواطن بتكلفة 20 مليار جنيه

أخصائي الصحة العامة: مبادرة "100 يوم صحة" مجمع مصغر لجميع المبادرات الصحية

محافظ الإسماعيلية يكشف مستجدات تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة

ضمن تطوير المنظومة الطبية.. مستشفى السنطة العام صرح يخدم مواطني مركزين بالغربية

بخطة استباقية.. كيف نجحت المنظومة الطبية في حماية المواطنين من "كورونا"؟

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

حقيقة المنزل المعجزة الذي أثار الجدل في درنة: بقي صامدًا وسط السيول

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

الأهلى يكتسح المصرى برباعية ويصالح جماهيره بعد خسارة السوبر

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟