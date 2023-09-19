أستاذ جهاز هضمى: مصر حققت إنجازات بالمجال الصحى بالقضاء على فيروس سى

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إن الفترة الأخيرة حدثت طفرات في المجال الطبي، وتم تحقيق انجازات كبيرة جدًا ومنها القضاء على فيروس سي وهو أمن قومي ومشكلة اجتماعية وكانت مصر الأولى في نسب الإصابة عالميًا ومنظمة الصحة العالمية ستعلن قريبًا مصر خالية من فيروس سي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه من خلال المبادرات الصحية تم عمل مسح للأمراض المزمنة وكانت مبادرات ناجحة لأنها استغلت الإمكانيات في خدمة المواطن المصري، مؤكدًا أن هناك مباردة الكشف عن الأورام المبكرة من خلال الموجات الصوتية والتحليلات الموجهة لسرطان الكبد وهي خطوة استباقية، وبالتالي العلاج سيصل إلى نسبة 100%.

مصر استطاعت توطين صناعة الدواء

وتابع، أن مصر استطاعت توطين صناعة الدواء ومنه فيروس سي، وهذا أحد الأمثلة الناجحة جدًا، وكذلك تصنيع لقاحات كورونا وتصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، وكذلك علاج مائة ألف مصاب من دولة غانا ومصر أرسلت لهم العلاج وفقًا لطلبهم.

وأكد أن القطاع الطبي دائمًا يحتاج الأجهزة والمعامل والإمكانيات والتطوير المستمر وتم إنجاز الكثير من التطورات والمستشفيات القائمة حدث فيها تطوير، بالإضافة إلى التي تم إنشاؤها.