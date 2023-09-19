مسئول: مقتل 25 شخصًا خلال عملية أذربيجان فى كاراباخ

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 25 شخصًا خلال عملية أذربيجان في كاراباخ، بعدما أطلقت القوات الأذربيجانية نيران المدفعية على المواقع الأرمنية في ناجورنو كاراباخ يوم الثلاثاء، وأفاد مسئولون محليون بمقتل خمسة مدنيين وإصابة العشرات في القصف حول عاصمة المنطقة الانفصالية. واتهمت السلطات في أذربيجان الطرف الآخر بقتل مدني.

الجلوس لإجراء محادثات

وحثت السلطات العرقية الأرمينية في منطقة جبال القوقاز أذربيجان على الجلوس لإجراء محادثات، لكن الإدارة الرئاسية الأذربيجانية قالت إن ما أسمته "عملية مكافحة الإرهاب" ستستمر حتى استسلام "التشكيلات العسكرية الأرمينية غير القانونية" وتفكيك حكومة ناغورنو كاراباخ الانفصالية. بحد ذاتها.

وأثارت التقارير مخاوف من إمكانية استئناف حرب واسعة النطاق في المنطقة بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تتواجهان منذ أكثر من ثلاثة عقود في صراع على المنطقة الجبلية، حيث وقع آخر قتال عنيف هناك لمدة ستة أسابيع في عام 2020.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن بدء العملية بعد ساعات من مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين في انفجار لغم أرضي في ناغورنو كاراباخ، ولم تقدم الوزارة تفاصيل على الفور، لكنها قالت إن المواقع الأمامية والأصول العسكرية للقوات المسلحة الأرمينية "تعطلت باستخدام أسلحة عالية الدقة"، وإن الأهداف العسكرية المشروعة فقط هي التي تعرضت للهجوم.

ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الأرمينية وجود أسلحتها أو قواتها في ناجورنو كاراباخ، ووصفت التقارير عن أعمال تخريب وألغام أرضية في المنطقة بأنها "كذبة".

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشيان بأن الهدف الرئيسي لأذربيجان هو جر أرمينيا إلى الأعمال العدائية.

وقال مسئولون من العرق الأرمني في ناجورنو كاراباخ في بيان إن عاصمة المنطقة ستيباناكيرت وقرى أخرى تتعرض "لقصف مكثف". وأظهر مقطع فيديو من المدينة مبنى سكنيًا متضررًا ونوافذ محطمة وسيارات مدمرة في مكان قريب.

وقال مسئولو الصحة في ناجورنو كاراباخ إن خمسة أشخاص قتلوا وتم نقل 80 آخرين، من بينهم 15 مدنيًا، إلى المستشفى متأثرين بجروحهم. ووفقًا لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في المنطقة، غيغان ستيبانيان، كان من بين القتلى طفل واحد، وكان ما لا يقل عن ثمانية من المصابين أطفالًا.

وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني إن القوات الأرمينية أطلقت النار على مدينة شوشا في ناغورنو كاراباخ الخاضعة لسيطرة أذربيجان، من أسلحة من العيار الثقيل، مما أسفر عن مقتل مدني، ولا يمكن التحقق من صحة أي من الادعاءين بشكل مستقل.

ورغم أن أذربيجان قالت إن العملية اقتصرت على أهداف عسكرية، إلا أن وزارة الدفاع قالت إنه تم إنشاء "ممرات إنسانية" لإجلاء السكان.

وقال توماس دي وال، وهو زميل بارز في مركز كارنيجي أوروبا للأبحاث، إن العملية العسكرية قد تكون جزءًا من خطة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لإجبار الأرمن على مغادرة المنطقة.

وعلى الرغم من أنه قال إنه لا يزال من المبكر تقييم الأمر، إلا أنه قد يكون "نوعًا من العمل العسكري المحدود الذي سيحاول إجبار آلاف الأرمن على الفرار إلى أرمينيا". ومن ثم يستطيع علييف أن يحقق هدفه المتمثل في الاستيلاء على قره باغ.