عدوان واسع.. أرمينيا تطالب مجلس الأمن وروسيا بوقف تحركات أذربيجان فى كاراباخ

طالبت أرمينيا، مجلس الأمن وروسيا بوقف تحركات أذربيجان في إقليم ناجورنو كارباخ، واصفة العمليات الأذرية بالعدوان واسع النطاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جاء ذلك بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في ستيبانكيرت، عاصمة الإقليم، بسبب القصف الأذربيجاني.

وفي وقت سابق، أعلنت أذربيجان عن إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، تحت مظلة استعادة النظام الدستوري.

هجمات بأسلحة عالية الدقة فى إقليم كاراباخ

وأشارت أذربيجان إلى أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ ردا على استفزازات أرمينيا، منوهة إلى أن هدف العمليات العسكرية هو دفع القوات الأرمينية للانسحاب.

وأكدت أذربيجان، في بيان لها، أنها أبلغت روسيا ببدء عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم نارجونو كاراباخ، معلنة إغلاق مجالها الجوي أمام أرمينيا.