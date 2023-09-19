أغلقت مجالها الجوي أمام أرمينيا.. أذربيجان تطلق عمليات لمكافحة الإرهاب بناجورنو كاراباخ

أعلنت أذربيجان إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، تحت مظلة استعادة النظام الدستوري، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ ردا على استفزازات أرمينيا، منوهًة أن هدف العمليات العسكرية دفع القوات الأرمينية للانسحاب.

وأكدت أذربيجان، في بيان لها، أنها أبلغت روسيا ببدء عملية لمكافحة الإرهاب في كاراباخ، معلنًا إغلاق مجالها الجوي أمام أرمينيا.

اتهامات للأرمنيين بزرع الألغام

فيما اتهمت الأجهزة الأمنية الأذرية الأرمنيين بزرع الألغام وارتكاب عمل "إرهابي"، مما أسفر إصابة جنديين من القوات الأذرية.

وفي وقت سابق قالت وكالات الأنباء الروسية بمقتل 6 أشخاص بانفجار ألغام في كاراباخ غرب أذربيجان بمنطقة جنوب القوقاز، بينهم 4 من قوات الشرطة.

بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورنى كاراباخ

وفي غضون ذلك أعلنت باكو، أمس، عن بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورني كاراباخ، المتنازع عليه مع أرمينيا، وهذه خطوة يمكن أن تخفف التوترات بين البلدين بعد الاشتباكات الجديدة الأخيرة بينهما.

سبق وأن خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بشأن إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين، والتي انتهت مؤخرًا بوقف هش لإطلاق النار عام 2020، وعلى الرغم من جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، فشل البلدان في التوصل إلى حل سلمي دائم.