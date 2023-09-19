الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 6 قتلى بانفجار ألغام فى كاراباخ غرب أذربيجان

انفجار ألغام في كاراباخ
انفجار ألغام في كاراباخ غرب أذربيجان

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بمقتل 6 أشخاص بانفجار ألغام في كاراباخ غرب أذربيجان بمنطقة جنوب القوقاز، بينهم 4 من قوات الشرطة، وذلك حسب وكالات الأنباء الروسية.

بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورنى كاراباخ 

وفي غضون ذلك أعلنت باكو، أمس، عن بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورني كاراباخ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وهذه خطوة يمكن أن تخفف التوترات بين البلدين بعد الاشتباكات الجديدة الأخيرة بينهما.

سبق وأن خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بشأن إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين الطرفين، والتي انتهت مؤخرًا بوقف هش لإطلاق النار عام 2020، وعلى الرغم من جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بشكل منفصل بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، فشل البلدان في التوصل إلى حل سلمي دائم.

إقليم ناغورني أذربيجان أرمينيا أرمينيا وأذربيجان جنوب القوقاز غرب أذربيجان

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