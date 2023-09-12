الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل سفراء أذربيچان وغانا بالمقر البابوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر.

يأتي هذا اللقاء بغية التعارف على قداسة البابا، وقدم لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.

وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة بين مصر وأذربيچان مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم. 

كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم. 

ومن جهته، أعرب البابا تواضروس أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.

*البابا يستقبل سفير دولة غانا:

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة، السفير توماس أكواسو سفير دولة بتسوانا في جمهورية غانا الذي حضر لنوال البركة ضمن زيارته الحالية لمصر. 
أعرب السفير البتسواني عن محبته للكنيسة القبطية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها للشعب الغاني.
ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه وقدم له نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الكبير حاليًا في العالم.

رافق السفير خلال الزيارة الراهب القس أثناسيوس آڤا مرقص المندوب البابوي في غرب إفريقيا.

كما استقبل استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كان في استقبال قداسته الأب مجدي سيف اليسوعيّ، ممثل الرئيس الإقليمي للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعيّ، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعيّ، مدير مركز الجزويت الثقافي، بالإسكندرية.

احتوى برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات التي قام بها قداسته مع الآباء بالدير، ففي البداية زار قداسته كنيسة الدير وتعرف على تاريخه.

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