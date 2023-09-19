رئيس شعبة الأدوية: بدائل الأدوية متوفرة جميعها بالسوق المصرية وبنفس الفعالية

قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن جميع الأدوية غير المتوفرة في الأسواق حاليًا لها الكثير من البدائل ذات نفس التأثير في الأسواق المصرية من خلال استخدام نفس المادة الفعالة.

توافر الأدوية بالأسواق

وأكد الدكتور محمد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب كتابة الأدوية وفق أسمائها العلمية وليس الاسم التجاري، وذلك لأن بعض الأصناف لها أكثر من بديل بنفس المادة الفعالة.

أدوية الأورام

وفي السياق ذاته، أشار علي عوف، رئيس شعبة الذهب، إلى أن أدوية الأورام متوفرة في صيدليات الدولة بأسعار مخفضة، معبرًا: "مافيش أدوية أورام ناقصة ولكن هي متواجدة في أماكن بعينها".



وطالب الدكتور علي عوف، المواطنين بعدم الخوف عند الذهاب للصيدليات الخاصة دون صرف روشتة أدوية الأورام، وذلك لأن هذه الأدوية عليها رقابة شديدة ويتم توفيرها في الصيدليات الحكومية بأسعار مخفضة.