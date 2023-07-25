الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة الأدوية: الدولة نجحت فى توفير البدائل لدواء الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية‏، أن هناك نقص في بعض أنواع الأدوية داخل السوق المحلي، موضحًا أن هناك توافر في أدوية الأورام بكافة أنواعها، بجانب توافر الأدوية الاستراتيجية.

وقال علي عوف، في لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن دواء الغدة الدرقية الأصلي غير متوافر في الأسواق، ولكن الدولة المصرية نجحت في توفير البدائل الملازمة لدواء الغدة الدرقية.

وأضاف أن دواء كاربيمازول، المستخدم في علاج الغدة الدرقية، وهذا الدواء يطلبه العديد من المرضى داخل وخارج مصري وهو مصنع محلي بنسبة 100%، وسعر العبوة لا تتجاوز الـ 50 جنيهًا.

وتابع "عوف": هيئة نواقص الأدوية خصصت الخط الساخن «15301»، ويعمل على مدار اليوم، ويمكن للمواطنين التواصل من خلاله حال حدوث أي نقص في الأدوية، وتقوم هيئة النواقص بإخبار المتصل بمكان توافر الدواء أو البدائل اللازمة.

 

وأوضح علي عوف  أن هيئة الدواء لها دور كبير في توفير الأدوية اللازمة داخل السوق، أو البدائل حال حدوث أي نقص للأدوية، بجانب إشرافها على سوق الدواء.

ولفت علي عوف، إلى أن  مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، من خلال صناعة الدواء محليا، لافتًا إلى أن سعر عبوة علاج فيروس سي بـ500 جنيها في مصر، في حين يصل سعرها في أمريكا لـ30 ألف دولار، موضحًا أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن تم علاجهم من فيروس سي بصورة مجانية.

وأكد علي عوف، أن مصر صدرت أدوية ومستلزمات طبية تصل لـ950 مليون دولار في 2022، مشددًا على الأطباء بعدم تصعيب الأمور على المرضى وإلزامهم بدواء معين، مشيرًا إلى أن هناك 17 ألف دواء متداول داخل السوق المحلي. 

الأدوية علي عوف فيروسي سي

الأكثر قراءة

الخارجية السودانية: وقف انتهاكات الدعم السريع هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

بلومبرج: أهم اقتصاديات منطقة اليورو تحذر من الركود والانكماش

ليتوانيا تقترح زيادة الاعتماد على موانئ دول البلطيق لتصدير الحبوب الأوكرانية

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق أسانسير عقار الدقى

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب