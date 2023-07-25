رئيس شعبة الأدوية: الدولة نجحت فى توفير البدائل لدواء الغدة الدرقية

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية‏، أن هناك نقص في بعض أنواع الأدوية داخل السوق المحلي، موضحًا أن هناك توافر في أدوية الأورام بكافة أنواعها، بجانب توافر الأدوية الاستراتيجية.

وقال علي عوف، في لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن دواء الغدة الدرقية الأصلي غير متوافر في الأسواق، ولكن الدولة المصرية نجحت في توفير البدائل الملازمة لدواء الغدة الدرقية.

وأضاف أن دواء كاربيمازول، المستخدم في علاج الغدة الدرقية، وهذا الدواء يطلبه العديد من المرضى داخل وخارج مصري وهو مصنع محلي بنسبة 100%، وسعر العبوة لا تتجاوز الـ 50 جنيهًا.

وتابع "عوف": هيئة نواقص الأدوية خصصت الخط الساخن «15301»، ويعمل على مدار اليوم، ويمكن للمواطنين التواصل من خلاله حال حدوث أي نقص في الأدوية، وتقوم هيئة النواقص بإخبار المتصل بمكان توافر الدواء أو البدائل اللازمة.

وأوضح علي عوف أن هيئة الدواء لها دور كبير في توفير الأدوية اللازمة داخل السوق، أو البدائل حال حدوث أي نقص للأدوية، بجانب إشرافها على سوق الدواء.

ولفت علي عوف، إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، من خلال صناعة الدواء محليا، لافتًا إلى أن سعر عبوة علاج فيروس سي بـ500 جنيها في مصر، في حين يصل سعرها في أمريكا لـ30 ألف دولار، موضحًا أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن تم علاجهم من فيروس سي بصورة مجانية.

وأكد علي عوف، أن مصر صدرت أدوية ومستلزمات طبية تصل لـ950 مليون دولار في 2022، مشددًا على الأطباء بعدم تصعيب الأمور على المرضى وإلزامهم بدواء معين، مشيرًا إلى أن هناك 17 ألف دواء متداول داخل السوق المحلي.