الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حلقة خاصة مع "صاحبة السعادة" بمناسبة يوبيل أكتوبر الذهبي

حلقة إسعاد يونس بمناسبة
حلقة إسعاد يونس بمناسبة الذكرى 50 لحرب أكتوبر

تذاع في الحادية عشرة، مساء الثلاثاء، حلقة خاصة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية وذلك للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر.

ومن المقرر أن تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة كل من  4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم الفنان لطفي لبيب سلاح المشاة، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

خريطة قناة الوثائقية احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

وتستعرض الحلقة ذكرياتهم الفنانين مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكي النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث. 

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

تردد قناة دى ام سى

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 12092.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

فواصل جديدة على شاشة "dmc" عن حرب أكتوبر

 تعرض شاشة dmc فواصل جديدة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الخمسين، تتمثل في كتب يتم عرض أبرز صفحاتها للمشاهد وكأنه يقرأ أبرز ما جاء عن الكتب التي تؤرخ لنصر أكتوبر المجيد.

وجاءت الكتب التي سيتم عرضها تباعا، على الشاشة، على هيئة فواصل fillers، كالآتي: كتاب المصريون والحرب تأليف جمال الغيطاني، كتاب حرب أكتوبر مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، كتاب حائط الصواريخ: في حرب أكتوبر محمد سعيد علي، كتاب أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية تأليف ويليام بير، كتاب إسرائيل نهاية الأساطير، كتاب مذكرات جندي مصري في جبهة قناة السويس تأليف أحمد حجي، كتاب نوتة الرادجي تأليف سامح فرج.

وتحتفل شبكات وإذاعات الشركة المتحدة بخريطة مختلفة لإحياء ذكرى نصر أكتوبر، واحتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام تدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
 

برنامج “صاحبة السعادة” صاحبة السعادة إسعاد يونس المجيدة حرب اكتوبر لطفي لبيب

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