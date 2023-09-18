الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة قناة الوثائقية احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

قناة الوثائقية حرب
قناة الوثائقية حرب أكتوبر

أعدت قناة الوثائقية خريطة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر وذلك من خلال عدد من الأفلام الوثائقية التي تكشف كواليس الحرب وشهادات حقيقية من ضباط وجنود شاركوا في هذه الملحمة العظيمة والمقرر عرضها خلال أكتوبر المقبل.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي خريطة قناة الوثائقية احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر:

حدث في 1973

بدأت قناة الوثائقية منذ يوم الجمعة الماضي عرض السلسلة الوثائقية حدث في 1973 والتي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كما توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية، عربيًا ودوليًا، خلال الفترة المذكورة وتذاع السلسلة يوميا على مدار 45 يومًا.
 من أرشيف الجبهة

وتعرض قناة "الوثائقية" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً  شهادات وثائقية متلفزة تحت عنوان "من أرشيف الجبهة" والتي يظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر وبعض السياسيين والكتاب والشخصيات العامة ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة وتوثق هذه الأفلام بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة.

أنا حاربت إسرائيل

وتعرض قناة الوثائقية شهادات لأول مرة موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل" توثق هذه الشهادات الحصرية التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر ومجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر.

قادة أكتوبر

وأعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها سلسلة وثائقية بعنوان "قادة أكتوبر" والتي توثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها.

كما تكشف هذه السلسلة إسهامات كل قائد منهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم  خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب، كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار وتبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر.

يوميات نصر أكتوبر

وتعرض القناة سلسلة وثائقية أخرى بعنوان "يوميات نصر أكتوبر" والتي توثق أهم الأحداث والتطورات والتحولات التي واكبت نصر أكتوبر المجيد وذلك منذ اللحظات الأولى لبدء المعركة وانتصاراتنا فيها حتى بدء وقف إطلاق النار، كما توثق السلسلة والتي تعرض بشكل يومي على مدار شهر أكتوبر المقبل أهم الوقائع والمعارك وخسائر العدو على جبهة القتال.

هوامش على دفتر النصر

ويعرض ضمن خريطة قناة الوثائقية للاحتفال بالذكرى الـ50 لحرب أكتور ومضة وثائقية بعنوان "هوامش على دفتر النصر" وتستعرض أقوال القادة السياسيين المصريين وغيرهم حيال الملحمة العسكرية المصرية وما تلاها من أحداث.

من رسائل الجبهة

وتقدم الوثائقية سلسلة أخرى بعنوان "من رسائل الجبهة" والتي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية.

كما تكشف السلسلة المخاطبات التي تظهر على الشاشة لأول مرة عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.

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