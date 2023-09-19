"صحة الإسماعيلية" تقود حملة مرور مفاجئة على الأسواق والمحال بالقصاصين

وجهت لجنة من الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية ومراقبة الأغذية ومفتشي مكتب أغذية القصاصين اليوم الثلاثاء، حملة مرور مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة واتباع الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

تفاصيل الحملة

ومن جانبه، صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على 12 منشآة، من بينها 8 معارض لبيع حلوى المولد النبوي الشريف، وقد قامت اللجنة بسحب عدد 11 عينة من حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن إعدام حوالي 50 كجم من الأغذية المختلفة وذلك لتغير في خواصها الطبيعية، إضافة إلى تحرير 7 محاضر من بينها 3 محاضر عدم نظافة، طبقًا للقرار رقم 96 لسنة 1967 والخاص باشتراطات النظافة الصحية لأماكن تداول الأغذية، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية .

وأكد الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، على استمرار الحملات بشكل مستمر في جميع قرى وأرجاء مدينة القصاصين بالإسماعيلية، لضبط الأغذية الفاسدة، مشيرا أن الحملات التفتيشية متواجدة بشكل مستمر في مختلف الايام.