مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى المحافظات

نعرض من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في مساجد الجمهورية المعتمدة بجميع المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في المحافظات

ويتابع عدد كبير من المواطنين مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في المحافظات، والتي يتم تحديدها من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات لرصد وتحديد التوقيتات وإليكم المواعيد بالتفصيل:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:18 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:56 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:14 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:23 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:01 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:20 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:36 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:11 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:25 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 5:11 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:54 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:12 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:17 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:19 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:57 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:14 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 5:17 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:56 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:11 مساء.

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