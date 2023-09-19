الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية يوم جديد شغل عقول المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في محافظات مصر، وذلك من قِبل الآلاف من المسلمين عن مواقيت الصلاة، وتكون بشكل دوري لكي يؤدون الفريضة في أوقاتهم الصحيحة، وهناك عدد من الأشخاص يرتبون جداول يومهم على مواعيد الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور » لكافة متابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.

مواقيت الصلاة الثلاثاء 19- 9- 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في القاهرة

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، كالآتي:

- موعد صلاة الفجر 5:14 صباحًا

- موعد صلاة الظهر 12:49

- موعد صلاة العصر 18: 4

- موعد صلاة المغرب 6:57 مساءً

- موعد صلاة العشاء 8:15 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:17 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:55

موعد صلاة العصر 4:24

موعد صلاة المغرب 7:03 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر بمحافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:43

موعد صلاة العصر: 4:11

موعد صلاة المغرب: 6:51 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:05 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر 5:13 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 09: 4

موعد صلاة المغرب 6:49 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:03 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:50

موعد أذان العصر: 4:18

موعد أذان المغرب: 6:57 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج 

موعد أذان الفجر: 5:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:47

موعد أذان العصر: 4:15

موعد أذان المغرب: 6:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في محافظة الاسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:45

موعد أذان العصر: 4:14

موعد أذان المغرب: 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في العريش

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:39

موعد أذان العصر: 4:08

موعد أذان المغرب: 6:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:06 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 5:08 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:45

موعد أذان العصر: 4:14

موعد أذان المغرب: 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:12 مساءً.

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