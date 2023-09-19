قبل قرار الفيدرالى الأمريكى.. ارتفاع جماعى فى بورصات مصر والخليج

أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن سعر الفائدة، في حين أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع.

توقعات اجتماع المركزي الأمريكي

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، الأربعاء. وسيبحث المتعاملون عن مؤشرات عن المدة التي من المحتمل أن يبقي فيها المركزي أسعار الفائدة حول المستويات الحالية.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأمريكي، لأن معظم العملات في دول الخليج مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة منهيًا جلستين من الخسائر بعد أن صعد سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.9 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مدفوعًا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وقال جورج خوري، المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)، إن بورصة أبوظبي لا تزال تشهد بعض التقلبات وضغوط البيع في عدد من القطاعات.

وأضاف: لكن المؤشر الرئيسي قد يستمر في الحصول على دعم من الأداء القوي لأسواق النفط ومن الممكن أن يستقر.

ارتفاع الأسهم في مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى قياسي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحدًا بالمئة أيضًا.

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، بالتزامن مع صعود شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن بنهاية تعاملات الأسبوع، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أداء السوق خلال مستهل تعاملات اليوم، فضلًا عن استمرار الشركات في إعلان نتائج أعمالها الفصلية والتى أظهرت نموًا كبيرًا في الأرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 19583 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة بلغت 0.34%، ليصل إلى مستوى 23609 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.43%، ليصل إلى مستوى 8216 نقطة.