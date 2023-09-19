البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

يربط البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت 18.75%.

وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة في السوق.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويسمح للبنوك العاملة في السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، والثانية الودائع المرتبطة بـ“الكوريدور".

ما هي آلية ربط الودائع؟

ويربط البنك المركزي الودائع لامتصاص فائض السيولة الهيكلي لدى الجهاز المصرفي، وتنقسم العمليات إلى:

العملية الرئيسية لربط الودائع ذات الأجل 7 أيام:

يقوم بها البنك المركزي بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ويتم اجراء العملية الرئيسية عن طريق تقدم البنوك بعطاءات بسعر عائد ثابت.

عمليات ربط ودائع طويلة الأجل:

يقوم البنك المركزي بإجرائها بسعر عائد متغير مرتبط بسعر العملية الرئيسية، حيث تقدم البنوك ثلاثة عروض كحد أقصى من المبلغ الذي تريد التقدم به في العملية، ويتراوح أجل تلك العمليات ما بين 28 و210 أيام.

ويعلن البنك المركزي عن نتائج ربط الودائع عبر موقعه الإلكتروني وصفحة البنك المركزي على رويترز وبلومبرج، وتتقدم البنوك بالعطاءات من خلال نظام محدد في موعد أقصاه 11 صباحًا.

ويخصم البنك المركزي في تاريخ الربط، قيمة الودائع المقبولة على حساب البنك المعني لديه، ويقوم في تاريخ الاستحقاق بإضافة قيمة الودائع والعوائد المستحقة عليها لذات الحساب.

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