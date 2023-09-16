بعد توجيهات الرئيس اليوم.. تفاصيل مبادرات البنك الزراعي لدعم الفلاحين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وفي السياق، يستعرض “الدستور” تفاصيل مبادرات البنك الزراعي لدعم الفلاحين:

وكان البنك الزراعي المصري أطلق مبادرتين إسقاط وتسوية الديون المتعثرة في 2021 بإجمالي أكثر من 10 مليارات جنيه واستفاد منها مئات الآلاف من العملاء .

ومبادرة لتسوية الديون المتعثرة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2021 بإعدام كامل ديون العملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، واسقاط 50% من أصل المديونية للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتي 10 مليون جنيه، واستفاد منها 328 ألف عميل وبلغ إجمالى المبالغ المسددة فى إطار المبادرة 382 مليون جنيه من 6,074 عميل.

و مبادرة ثانية فى ديسمبر 2021 وتم تسوية اجمالى مديونيات تبلغ 836 مليون جنيه لـ 8,448 عميل وبلغ إجمالي المبالغ المسددة 369 مليون جنيه.

هيكلة القروض الإنتاجية

كما تم إعادة هيكلة القروض الإنتاجية ذات الفوائد المرتفعة -خاصة قروض تمويل الثروة الحيوانية - بمد آجالها لتصل إلى 8 سنوات بفائدة تتراوح بين %5 و8%. وتم التعامل مع معظم حالات التعثر بالإعفاء الجزئي أوالتسويات، استفاد منها نحو 131 ألف عميل بإجمالي قروض مهيكلة بنحو 15 مليار جنيه.

هذه المبادرات الغرض منها تصحيح أوضاع مئات الآلاف من صغار المزارعين والعملاء المتعثرين، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم فى توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل، ورفع مستوى معيشة الملايين من صغار المزارعين وأسرهم في جميع أنحاء مصر.

نجاح المبادرات

نجحت هذه المبادرات بشكل كبير في تحقيق الغرض منها، خاصة عند تطبيق السياسات الائتمانية الجديدة للبنك بربط التمويل بالإنتاج للقضاء على الكثير من الممارسات الخاطئة خلال السنوات الماضية.

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