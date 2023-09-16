السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: خسائر جديدة لأسهم الأسواق الناشئة أسوة بالأمريكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت تقارير دولية، عن توقف أسهم الأسواق الناشئة سلسلة مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تراجعًا بنسبة 1.20%، حيث أثارت البيانات الاقتصادية في الصين الشكوك حول مسار النمو الأقتصادي في البلاد مع صعود غالبية البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

مورجان ستانلي

وسجلت مؤشرات الأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM خسائر خلال جميع جلسات تداول الأسبوع، مع تركيز أكبر الخسائر خلال جلسات منتصف الأسبوع. ففي يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر بنسبة 0.47% أثر ردة فعل المتداولين على ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين، والتي استمرت في إظهار تراجع معدل الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جانب احتمالية حدوث ركود اقتصادي. 

 الأسهم الصينية

سجلت الأسهم الصينية تراجعاً، لتستمر خسائرها التي بدأت بالأسبوع الماضي، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة والتي لم تكن كافية لتعويض الخسائر.

وتراجع كل من مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج، وهو الأكثر انفتاحًا على المستثمرين الأجانب، وكذلك مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو أكثرهم اتاحة للمستثمرين المحليين، بنسبة 0.98% و0.53% على التوالي، ليشهدا أكبر خسائرهما في وقت لاحق من تداولات الأسبوع. 

وخلال هذا الأسبوع، أشارت العديد من بيانات المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات والميزان التجاري وبيانات التضخم إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ. واستمرت الأسهم الصينية في تراجعها على مدار الأسبوع، وسط تزايد الشكوك في أن الإجراءات التحفيزية المقدمة من الحكومة ستكون كافية لدعم النمو الاقتصادي.

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