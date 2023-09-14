الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بمكاسب 11 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات الأسبوع– اليوم الخميس، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية، والمتعاملين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع واضحة من جانب المستثمرين الأفراد المصريين وبعض من العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقدية بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.3 تريليون جنيه، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى ملياري جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.92%، ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.82%، ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.93%، ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.69%، ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.73%، ليغلق عند مستوى 5649 نقطة.

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