الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدة وزير الخزانة الأمريكى تصل بغداد للقاء مسؤولى البنك المركزى

العراق
العراق

وصلت منذ قليل مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إليزابيث روزنبرج إلى بغداد؛ لعقد اجتماعات مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي عبر صفحتها على موقع إكس، تويتر سابقاً، "يسعدني أن أرحب بمساعدة وزير الخزانة الأمريكي إليزابيث روزنبرج في بغداد، والتي تتطلع لعقد اجتماعات مهمة مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي".

وأضافت: "سيساعد التقدم في مكافحة غسل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، في مكافحة الفساد ودعم الاستثمار الدولي في العراق".

وزير الخزانة الأميريكي اليزابيث روزنبرج البنك المركزي العراقي السفيرة الأميريكية العراق

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