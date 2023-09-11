"تشويقى".. المحلل الاقتصادى يكشف عن توقعاته بشأن اجتماع البنك المركزى الأوروبى

قال هيثم الجندي المحلل الاقتصادي إن الأوساط الاقتصادية في كل بلدان العالم تترقب قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل حول أسعار الفائدة، ويتوقع أن الاجتماع هذه المرة به تشويق لأن جميع الاجتماعات السابقة كانت الأمور محسومة قبل دخول الاجتماع وتنتشر بيانات مسبقة تبرر رفع سعر الفائدة.

وأضاف الجندي خلال حوار له ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة تسع مرات متتالية خلال الفترة الأخيرة من سالب نصف٪؜ إلى ٣,٧٥٪؜ على الودائع في الوقت الحالي، وهو أصبح مختلفًا حاليًا لأن أوروبا تعاني من تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع في ضغوط الأسعار والتضخم وظاهرة الركود التضخمي.

محلل اقتصادي: البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة تسع مرات متتالية خلال الفترة الأخيرة

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن نشاط الشركات أصبح تباطؤًا اقتصاديًا حادًا، وقطاع الخدمات في منطقة اليورو حدثت له حالة من الانكماش جدًا لأول مرة هذا العام باعتباره كان يقود النمو الاقتصادي، وقطاع التصنيع يشهد حالة من الركود، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي في ألمانيًا أصبح صعبًا جدًا ودخلت في ركود وجمود نموي.