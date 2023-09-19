الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رسالة سلام للعالم.. إليكم فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى

مهرجان سماع للإنشاد
مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي الروحية

تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحية فى دورته الـ16 تحت شعار رسالة سلام إلى العالم، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك الجمعة المقبل في الثامنة والنصف مساءً بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية بجوار بوابة النصر، والحضور من السابعة والنصف مساء ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.

30 فرقة دولية فى مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي

يشارك فى الدورة الجديدة للمهرجان 30 فرقة منها الكونغو برازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرًا إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل.

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وتقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما تقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي..

أماكن عروض المهرجان 

ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا الدكتور جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، وشارك في المهرجان 30 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح إن عدد كبير من الدول طلبت المشاركة في المهرجان، لكن اختصرنا الفرق لتصبح 30 فرقة، منها الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرًا إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل.

وأكد عبد الفتاح أن المهرجان أصبحت له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل على مستوى العالم أجمع.

مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى رسالة سلام الى العالم الفنان انتصار عبد الفتاح المولد النبوي الشريف هنا نصلى معا

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