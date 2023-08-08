انتصار عبد الفتاح يكشف تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد

أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية "سماع الدولي للإنشاد" انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان من 22 - 28 سبتمبر المقبل.

وقال عبد الفتاح، في بيان نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إن باب مشاركة فرق الإنشاد والرقص الصوفي المولوي فى فعاليات الدورة القادمة من المهرجان متاحة.

وكرم المهرجان فى دورته الماضية بعض الشخصيات بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير وهم بولا بولبلول "أذربيجان"، الدكتورة عليا شكري "مصر" وتسلمها ابنتها الدكتورة أمينة الجوهرى، على فاركاتورى "مالى" شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان".

وقال انتصار إن المهرجان ساهم فى إرساء قيم السلام بين الثقافات المختلفة، وأكد على ملامح الشخصية التراثية وتوطيد العلاقات مع الدول المختلفة واكتشاف المواهب وتقديمهم بما يليق وسمعة مصر دولياً، كما أكد قيمة الانسان واهميته وارتباطه بمورثه الشعبى واكتشاف أن تفرد الشخصية المصرية يبرز عندما يتلاقى مع ثقافات العالم المختلفة.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني أعقبه مشاركة جميع الفرق التي تمثل دول "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، واليمن، إضافة إلى مصر فى تظاهرة دولية وحوار فنى بديع يؤكد على التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، وقدمت فرقة فلسطين لوحة حماسية بعنوان “أنا دمي فلسطيني”.

فى نهاية الحفل تم رفع كشافات الموبايلات وتراقص الجمهور وتمايل بالتصفيق، كما تم رفع علم مصر مع دخول أعلام الدول المشاركة جميعا تتخللها لوحة السلام لكل العالم الذي رفعها الفنان انتصار عبد الفتاح، كما رفعت جميع الفرق لافتة شعار حوار الطبول من أجل السلام.