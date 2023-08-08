الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انتصار عبد الفتاح يكشف تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد

د.انتصار عبد الفتاح
د.انتصار عبد الفتاح

أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية "سماع الدولي للإنشاد" انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان من 22 - 28 سبتمبر المقبل.

وقال عبد الفتاح، في بيان نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إن باب مشاركة فرق الإنشاد والرقص الصوفي المولوي فى فعاليات الدورة القادمة من المهرجان متاحة.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

وكرم المهرجان فى دورته الماضية بعض الشخصيات بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير وهم بولا بولبلول "أذربيجان"، الدكتورة عليا شكري "مصر" وتسلمها ابنتها الدكتورة أمينة الجوهرى، على فاركاتورى "مالى" شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان".

وقال انتصار إن المهرجان ساهم فى إرساء قيم السلام بين الثقافات المختلفة، وأكد على ملامح الشخصية التراثية وتوطيد العلاقات مع الدول المختلفة واكتشاف المواهب وتقديمهم بما يليق وسمعة مصر دولياً، كما أكد قيمة الانسان واهميته وارتباطه بمورثه الشعبى واكتشاف أن تفرد الشخصية المصرية يبرز عندما يتلاقى مع ثقافات العالم المختلفة.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني أعقبه مشاركة جميع الفرق التي تمثل دول "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، واليمن، إضافة إلى مصر فى تظاهرة دولية وحوار فنى بديع يؤكد على التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، وقدمت فرقة فلسطين لوحة حماسية بعنوان “أنا دمي فلسطيني”.

فى نهاية الحفل تم رفع كشافات الموبايلات وتراقص الجمهور وتمايل بالتصفيق، كما تم رفع علم مصر مع دخول أعلام الدول المشاركة جميعا تتخللها لوحة السلام لكل العالم الذي رفعها الفنان انتصار عبد الفتاح، كما رفعت جميع الفرق لافتة شعار حوار الطبول من أجل السلام.   

الدكتور إنتصار عبد الفتاح المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية سماع الدولي للإنشاد مواقع التواصل الاجتماعي الرقص الصوفي

الأكثر قراءة

تعيين ريهام السهلى رئيسًا لشبكة دى إم سى

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

محافظ الغربية يوزع هدايا السيسي على أبناء العاملين لشركة مصر للغزل والنسيج

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال